iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Индия потребовала удалить анонимный мессенджер Bitchat, который стал хитом в стране фоне протестов

Индия потребовала удалить анонимный мессенджер Bitchat, который стал хитом в стране фоне протестов

Власти Индии потребовали удалить из GitHub три репозитория, связанные с BitchatВласти Индии потребовали от GitHub удалить репозитории Bitchat — децентрализованного офлайн-мессенджера, созданного сооснователем Twitter Джеком Дорси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии