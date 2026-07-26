Индия потребовала удалить анонимный мессенджер Bitchat, который стал хитом в стране фоне протестов

Власти Индии потребовали удалить из GitHub три репозитория, связанные с BitchatВласти Индии потребовали от GitHub удалить репозитории Bitchat — децентрализованного офлайн-мессенджера, созданного сооснователем Twitter Джеком Дорси.
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