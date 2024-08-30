Сырского меняют на Павлюка? Запад требует нового главкома ВСУ

Главкому ВСУ Александру Сырскому, похоже, начали искать замену. По крайней мере, такой вывод можно сделать после закрытой встречи командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка с командующими 35 стран НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии