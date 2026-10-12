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ИА Регнум

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Суд вынес приговор фигурантам по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Фигуранты уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево получили сроки от 8 до 17 лет. Приговор 12 октября вынес Химкинский суд.

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