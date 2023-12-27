Генерал ВСУ Тарнавский связал провал контрнаступления с хорошей обороной ВС РФ

Одна из основных причин провала украинского контрнаступления заключается в мощной обороне ВС России. Об этом в беседе с «Украинской службой Би-би-си» сообщил командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии