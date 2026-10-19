Контрнаступы «любой ценой» приводят лишь к росту и без того огромных потерь в бандеровских рядах Виктор Сокирко Фото: AP/TASS Материал комментируют: Геннадий Алехин Потери ВСУ — «благодатная» тема (это без иронии или чёрного юмора), каждый день Минобороны РФ отчитывается об уничтожении (ликвидации) вражеских боевиков и наемников.