Граничащая с Украиной постсоветская страна увеличит военные расходы

Проект программы реализации стратегии национальной обороны Молдавии на 2026-2030 годы, разработанный Минобороны страны для включения в правительственную повестку, предполагает увеличение военных расходов с нынешних 0,6-0,65 процента от ВВП до одного процента.
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