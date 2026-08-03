Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Граничащая с Украиной постсоветская страна увеличит военные расходы

Граничащая с Украиной постсоветская страна увеличит военные расходы

Проект программы реализации стратегии национальной обороны Молдавии на 2026-2030 годы, разработанный Минобороны страны для включения в правительственную повестку, предполагает увеличение военных расходов с нынешних 0,6-0,65 процента от ВВП до одного процента.

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