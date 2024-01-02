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Кавай Ленард вернулся после травмы – 24+6+5 в победной игре с «Майами»

Кавай Ленард вернулся после травмы – 24+6+5 в победной игре с «Майами»

В победном матче с «Майами» (121:104) форвард набрал 24 очка, 6 подборов и 5 передач. Кавай пропустил 4 игры из-за ушиба левого бедра.

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