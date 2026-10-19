Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели. В Топ-10 моментов матчей, прошедших с 12 по 18 октября, вошли аллей-уп Джеремайи Мартина на Би Джей Джонсона («Бетсити Парма»), решающий блок-шот Алексея Покушевски (« Локомотив-Кубань »), а также победный трехочковый Дмитрия Хвостова ( МБА ).