По старой схеме: мошенники обманули пенсионерку и оформили на себя ее квартиру

Московская пенсионерка стала жертвой новой преступной схемы телефонных мошенников. Как сообщили в московской прокуратуре, злоумышленники обманным путем убедили 76-летнюю женщину якобы помочь им в поимке преступников.
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