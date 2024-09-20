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По старой схеме: мошенники обманули пенсионерку и оформили на себя ее квартиру

По старой схеме: мошенники обманули пенсионерку и оформили на себя ее квартиру

Московская пенсионерка стала жертвой новой преступной схемы телефонных мошенников. Как сообщили в московской прокуратуре, злоумышленники обманным путем убедили 76-летнюю женщину якобы помочь им в поимке преступников.

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