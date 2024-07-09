В Госдуме предложили выплачивать 50 тысяч рублей за долгий брак

Инициатива направлена на сохранение верности традиционным семейным ценностям Депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил инициативу партии ЛДПР, предложившей выплачивать 50 тысяч рублей к 50-летнему юбилею совместной жизни.
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