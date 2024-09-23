Глушенков, Батраков, Миранчук, Онугха, Чалов, Сафонов, Головин, Тюкавин, Максименко – в расширенном составе сборной России на октябрьский сбор

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил в расширенную заявку 42 игроков. Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии