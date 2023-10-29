В Тамбове отец три года отказывался платить алименты сыновьям

В Ленинское районное отделение судебных приставов на принудительном исполнении находится документ о взыскании с 42-летнего мужчины в денежных средств в размере 101,6% прожиточного минимума на содержание двух несовершеннолетних мальчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии