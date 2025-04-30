Лига чемпионов | 1/2 финала «Барселона» 2:3 «Интер» ⚽️ Гол: Дамфрис 64 (дубль)Video: P6rS1GMMKbwHuw.
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Лига чемпионов | 1/2 финала «Барселона» 2:3 «Интер» ⚽️ Гол: Дамфрис 64 (дубль)Video: P6rS1GMMKbwHuw.
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