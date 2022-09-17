Пушилин сообщил о катастрофической проблеме в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поделился информацией о том, что после обстрелов Вооружённых сил Украины именно перебои в бытовом водоснабжении представляют собой наиболее серьёзную проблему, с которой столкнулась республика.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поделился информацией о том, что после обстрелов Вооружённых сил Украины именно перебои в бытовом водоснабжении представляют собой наиболее серьёзную проблему, с которой столкнулась республика.
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