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Пожившая в Китае россиянка рассказала, как она стала невесткой из-за недопонимания

Пожившая в Китае россиянка рассказала, как она стала невесткой из-за недопонимания

Исследователь китайской культуры Анна Кузина, прожившая в Китае несколько лет, рассказала о тонкостях общения между мужчиной и женщиной в Поднебесной.

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