СЦКК: ВСУ выпустили 13 снарядов калибра 155 мм по Донецку и Горловке

Украинские войска возобновили обстрел Донецка и Горловки. С ночи они выпустили по населенным пунктам 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
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