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«Реал» о неназначенном пенальти в матче с «Райо»: «Винисиуса явно сбили в штрафной. Самый скандальный эпизод матча» 

«На 75-й минуте случился самый скандальный эпизод матча. Винисиус был явно сбит в штрафной площади Мумином, но ни Мартинес Мунуэра не назначил пенальти, ни работавший на ВАР Гонсалес Фуэртес не вмешался в игру», – говорится в отчете об игре, опубликованном на официальном сайте клуба.

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