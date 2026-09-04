Сезон «птицепада» начался в Новосибирской области

В Новосибирской области начался сезон «птицепада», об этом сообщил редакции VN.ru известный орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Яновский, поделившись фотографией погибшей птицы, которую сделала его знакомая, инженер ИНГГ СО РАН Надежда Кабан у себя на даче в СНТ «Ключи-1».
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