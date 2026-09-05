Украинские беженцы стали массово уезжать из Польши

Беженцы из Украины продолжают массово покидать территорию Польшу. За два месяца их численность в стране уменьшилась на 14,4 тысяч человек, сообщает польский информационный портал RMF24.
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