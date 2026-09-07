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Царьград

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Графа "отопление" не исчезает летом. Куда уходят деньги и как законно снизить платежи за ЖКУ

Графа "отопление" не исчезает летом. Куда уходят деньги и как законно снизить платежи за ЖКУ

Каждый год, когда столбик термометра за окном переваливает за +25, многие жители России с недоумением обнаруживают в квитанциях строку "отопление".

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