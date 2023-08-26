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Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниорки. Христова, Александра Меркушина, Городна, Капустова выступят в спринте

Летний биатлон Чемпионат мира Брезно-Осрблье, Словакия Юниорки Спринт Начало – 11.00 по московскому времени.

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