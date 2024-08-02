В США узнали о главном оружии России против танков Abrams

MW пишет, что главная причина уничтожения M1A1 Abrams заключается в русских высокоточных снарядахНа этой неделе Минобороны России сообщило, что русским солдатам удалось уничтожить очередной американский танк Abrams.
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