Что посмотреть: ТОП-3 фильма на выходные

«Русалка и дочь короля» 12+ 8 марта, ТВ-3, 11:30 С самого младенчества Мари-Жозеф, дочь «короля-солнца» Людовика XIV, воспитывалась в монастыре, но строгие монахини так и не смогли привить ей ни покорности, ни смирения.
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