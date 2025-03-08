Что посмотреть: ТОП-3 фильма на выходные

«Русалка и дочь короля» 12+ 8 марта, ТВ-3, 11:30 С самого младенчества Мари-Жозеф, дочь «короля-солнца» Людовика XIV, воспитывалась в монастыре, но строгие монахини так и не смогли привить ей ни покорности, ни смирения.