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Царьград

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Зеленский не будет на встречах США в Саудовской Аравии, Рубио поясняет

Зеленский не будет на встречах США в Саудовской Аравии, Рубио поясняет

Владимир Зеленский не примет участие в встречах с представителями США в Саудовской Аравии, подтвердил госсекретарь Марк Рубио.

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