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В исторической части Бийска стартовала газификация почти 700 домов

В исторической части Бийска стартовала газификация почти 700 домов

Догазификация стала одним из крупных инфраструктурных проектов для Алтайского края В Бийске 15 сентября ввели в эксплуатацию новый распределительный газопровод низкого давления протяженностью 22 км.

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