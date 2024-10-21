🇷🇺🛩Российские войска продолжают наносить удары дронами-камикадзе «Герань-2» по военным объектам противника по всей территории 404🔥 #СВО #Герань #Украина #ВСРФ.
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🇷🇺🛩Российские войска продолжают наносить удары дронами-камикадзе «Герань-2» по военным объектам противника по всей территории 404🔥 #СВО #Герань #Украина #ВСРФ.
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