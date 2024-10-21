Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ух тыж... Тэщ фюллер-2.0 детектед?  "Енералом хорошо, а Гитлюрой лучше, - я бы в фюллеры пошёл, пусть меня научат!"Залужный написал ...
  • Юрий Зубрин
    Удивительно ,свое прямое участие в этом они не сочли "серьёзной эсколацией",а здесь что не так?«Грозит серьёзной...
  • Misha Glusch
    и че в итоге, далбоеб?Глава Минобороны ...

🇷🇺🛩Российские войска продолжают наносить удары дронами-камикадзе «Герань-2» по военным объектам противника по всей территории 404🔥 #СВО #Герань #Украина #ВСРФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх