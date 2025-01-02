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Ка-52м ударил авиаракетами по боевикам и "опорнику" ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар авиаракетами по боевикам и опорному пункту военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.

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