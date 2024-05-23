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Захарова пошутила, что беспокоится за Бербок из-за ее слов о диалоге по Украине

Захарова пошутила, что беспокоится за Бербок из-за ее слов о диалоге по Украине

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Беорбок о нежелании России участвовать в переговорах по Украине вызывают волнение за ее состояние.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Захарова то же лукавит про переговоры, они сейчас пока не возможны, вернее, возможны, но бессмысленны. То, что предлагает  &quot;коллективное сборище западных 3,14дорасов&quot; неприемлемо нам, то что предлагаем мы, неприемлемо сборищу. И уступать пока никто не хочет. Переговоры ради галочки, чтобы кто-то  на западе объявил себя &quot;миротворцем всея мира&quot;, ради чьего-то хайпа и авторитета - не тот случай. Поэтому придётся продолжать херачить бандерлохов, отвоевывать незаконно оккупированные бандерофашистами российские города и земли, очищать их от фашиствующей нечисти, выдавливать в западенские губернии, хотя большинство предпочтёт Гейропу. А потом поговорим...
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16 час.

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