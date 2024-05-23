Захарова пошутила, что беспокоится за Бербок из-за ее слов о диалоге по Украине

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Леонид Ла Рошель

Захарова то же лукавит про переговоры, они сейчас пока не возможны, вернее, возможны, но бессмысленны. То, что предлагает "коллективное сборище западных 3,14дорасов" неприемлемо нам, то что предлагаем мы, неприемлемо сборищу. И уступать пока никто не хочет. Переговоры ради галочки, чтобы кто-то на западе объявил себя "миротворцем всея мира", ради чьего-то хайпа и авторитета - не тот случай. Поэтому придётся продолжать херачить бандерлохов, отвоевывать незаконно оккупированные бандерофашистами российские города и земли, очищать их от фашиствующей нечисти, выдавливать в западенские губернии, хотя большинство предпочтёт Гейропу. А потом поговорим...