Митрофанов: приглашение соперника для сборной РФ обходится в десять млн рублей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, в какую стоимость обходится приглашение в Россию соперников для национальной команды, и отметил, что сумма складывается из трех параметров - перелет, питание и проживание.
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