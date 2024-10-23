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Митрофанов: приглашение соперника для сборной РФ обходится в десять млн рублей

Митрофанов: приглашение соперника для сборной РФ обходится в десять млн рублей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, в какую стоимость обходится приглашение в Россию соперников для национальной команды, и отметил, что сумма складывается из трех параметров - перелет, питание и проживание.

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