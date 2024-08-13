Эксперт "Работа.ру" Санина: при болезни во время отпуска оформляется больничный

Если человек заболел во время своего отпуска, он может оформить больничный. Отдых при этом должны либо перенести на другое время, либо продлить его на столько же дней, сколько прописано в больничном, рассказала в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.