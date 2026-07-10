«Люди просто встали и сделали»: в Иркутске наградили волонтеров, спасших область от хаоса на заправках

В штабе «Единой России» в Иркутске прошла торжественная церемония благодарности волонтерам. 9 июля в городе чествовали тех, кто во время недавнего топливного кризиса не остались в стороне: они вышли на автозаправочные станции, чтобы помогать людям.
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