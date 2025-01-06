«Уральская авиабаза» доставила новогодние и рождественские деревья в храмы Екатеринбурга

Более 200 хвойных деревьев, включая ели и сосны, были переданы храмам Екатеринбурга сотрудниками «Уральской авиабазы» к новогодним и рождественским праздникам, сообщается на сайте Департамента информационной политики Свердловской области.
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