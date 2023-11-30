ФАС заставила "Победу" разобраться с платой за смену ФИО в билете

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение авиакомпании "Победа" в связи с установленным перевозчиком условиями внесения правок в билет — например, если требовалось исправить имя, отчество и фамилию пассажира .
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