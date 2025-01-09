Царьград Фото: коллаж Царьграда "Бусификация" стала словом 2024 года на Украине. Это термин, означающий принудительную мобилизацию.
Украинцы выбрали слово года. Комментировать - только портить
Комментарии
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А Кудасов
bus - англ. произносится не бус, а бас. Автобус по англ. звучит как БАС. Следовательно уж если с этим смыслом это нововведение правильно будет басификация.
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3 час.
Ваша Светлость
Мне пофиг на этих ублюдков, они нам более не братья, так - гниды подрейтузные...
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
... скот самоутилизируется, можно только порадоваться...
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2 час.
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