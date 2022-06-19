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«Колорадо» – 3-й в истории НХЛ клуб, забивший 7+ голов и сыгравший на ноль в матче финала плей-офф

«Колорадо» разгромил «Тампу» (7:0) в матче финала Кубка Стэнли (2-0 в серии). «Эвеланш» стали третьим в истории клубом, сыгравшим на ноль и забившим не менее 7 голов в игре финальной серии плей-офф НХЛ.

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