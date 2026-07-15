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ТАСС

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Народный фронт и МГУ подготовили ветеранов СВО к наставнической работе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Народный фронт и факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова провели очный этап программы "Равный - равному", в рамках которой ветеранов СВО готовят к наставнической работе с боевыми товарищами, возвращающимися к мирной жизни.

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