Народный фронт и МГУ подготовили ветеранов СВО к наставнической работе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Народный фронт и факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова провели очный этап программы "Равный - равному", в рамках которой ветеранов СВО готовят к наставнической работе с боевыми товарищами, возвращающимися к мирной жизни.