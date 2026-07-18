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В ООН похвалили РФ за сотрудничество в борьбе с терроризмом

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев в беседе с корреспондентом ТАСС дал высокую оценку взаимодействию Российской Федерации с Контртеррористическим управлением всемирной организации.

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Комментарии
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Александр Корякин
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1 м.
Регина Толстоброва
Пусть налаживаются  контакты и деловое  сотрудничество между  ООН и Россией. С терроризмом надо всем вместе бороться.
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1 м.