Школьников Владивостока приглашают на общегородской день знаний с развлекательными и спортивными мероприятиями

Школьников Владивостока приглашают на общегородской день знаний, который состоится 31 августа. Организаторы подготовили множество увлекательных мероприятий, в том числе спортивные соревнования, мастер-классы, ярмарки и концерты.
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