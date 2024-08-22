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Школьников Владивостока приглашают на общегородской день знаний с развлекательными и спортивными мероприятиями

Школьников Владивостока приглашают на общегородской день знаний с развлекательными и спортивными мероприятиями

Школьников Владивостока приглашают на общегородской день знаний, который состоится 31 августа. Организаторы подготовили множество увлекательных мероприятий, в том числе спортивные соревнования, мастер-классы, ярмарки и концерты.

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