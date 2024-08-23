На время концерта на День шахтера на улице Ерубаева установят дополнительные знаки

Будет перекрыт участок проспекта от «КазПочты» до ЦУМа, - сообщает корреспондент ekaraganda.kz. «Уважаемые жители и гости города Караганды! В связи с проведением масштабного концерта в честь Дня шахтера 24 августа, в субботу, с 17:00 до 23:00 часов будет перекрыт участок дороги по проспекту Бухар жырау от "КазПочты" до ЦУМа.