Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Одесса горит: «Герани» стерли с лица земли склады НАТО. Москва начала зачистку

Одесса горит: «Герани» стерли с лица земли склады НАТО. Москва начала зачистку

Возмездие за украинские диверсии не замедлило себя ждать — в ночь на 3 июня Россия нанесла удары по ключевым объектам противника.

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Комментарии
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Надежда Яблокова
Мало-мало-мало огня!
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1 д.
ИК
Игорь Калашников
Давно бы так .А теперь будет соревнование - кто кого больнее.
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1 д.
Галина
А что же молчание ягнят о наших областях, которые атаковали наши предатели и уничтожили : самолеты в Мурманске, взрывы в таких городах и областях как: Челябинская,  Ярославская , Воронежская, Иркутская... Что же молчите как партизаны........ А?....  УНИЧТОЖАЙТЕ ПО ПОЛНОЙ ПРГРАММЕ ВСЕХ!!!! Настоящих украинцев там давно нет, а иные в европе.....  И нечего на них смотреть и жалеть!!!! Наших и нас они ни когда не жалели и не жалеют.... С  малолетства воспитывают своих отпрысков в ненависти к русским и всему русскому.... Так что там нет украинцев, всех под ноль и в плен не брать!!!!!!!!!!!!!!!! Их обменяют, а они снова убивать русских..... Больше писать нет смысла....
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1 д.
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