Одесса горит: «Герани» стерли с лица земли склады НАТО. Москва начала зачистку

Галина

А что же молчание ягнят о наших областях, которые атаковали наши предатели и уничтожили : самолеты в Мурманске, взрывы в таких городах и областях как: Челябинская, Ярославская , Воронежская, Иркутская... Что же молчите как партизаны........ А?.... УНИЧТОЖАЙТЕ ПО ПОЛНОЙ ПРГРАММЕ ВСЕХ!!!! Настоящих украинцев там давно нет, а иные в европе..... И нечего на них смотреть и жалеть!!!! Наших и нас они ни когда не жалели и не жалеют.... С малолетства воспитывают своих отпрысков в ненависти к русским и всему русскому.... Так что там нет украинцев, всех под ноль и в плен не брать!!!!!!!!!!!!!!!! Их обменяют, а они снова убивать русских..... Больше писать нет смысла....