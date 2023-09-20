Военное обозрение

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Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России потерпел аварию в Воронежской области

Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России потерпел аварию в Воронежской области

Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России упал в Воронежской области, экипаж успел катапультироваться.

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