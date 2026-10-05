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Царьград

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Окунева: Бразилия сохранит торговлю с Россией после выборов

Окунева: Бразилия сохранит торговлю с Россией после выборов

Бразилия продолжит сотрудничество с Россией вне зависимости от результатов выборов. Профессор МГИМО Окунева уверена, что интересы страны в торговле и энергетике, включая атомную, останутся приоритетными как для Лулы, так и для Флавио Болсонару.

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