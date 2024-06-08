Politico: из лидеров G7 только Макрон не дает отдать Киеву прибыль с активов РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон является единственным лидером страны, входящей в "Группу семи" (G7), выступающим против плана США по выдаче киевскому режиму кредита в 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет прибыли с замороженных российских активов.