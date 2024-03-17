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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Последняя надежда испугать Россию

Последняя надежда испугать Россию

Очень интересное заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что размещение своих войск на Украине — суверенное дело стран-членов НАТО.

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Комментарии
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Мержик NL
И вид у Кирби придурковатый.
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8 час.
Леонид Попивняк
.....))))) всех 40 человек!!!))))....и все танки - оба.....))))).....а авиации не будет - лётчик заболел)))))))
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7 час.
Boris Max
Украины просто не будет... похоже проект УКРАИНА закрывается!
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6 час.

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