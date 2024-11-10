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В Самаре задержан прилет и вылет московских рейсов из-за атаки БПЛА

В Самаре задержан прилет и вылет московских рейсов из-за атаки БПЛА

Утром 10 ноября в Подмосковье были сбиты десятки ударных дронов ВСУ.10 ноября 2024 года утром Росавиация объявила о введении ограничений на работу московских аэропортов в связи с массированной атакой беспилотников на территории Подмосковья.

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