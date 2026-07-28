Глава СК России поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по жалобам на последствия лечения детей в московской клинике

В социальных медиа получили распространение сведения о том, что в Москве более сотни семей предъявляют претензии к частной организации, в которой оказываются сомнительные медицинские услуги при лечении аутизма.
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