В регионе стартует прием заявлений на присвоение звания «Ветеран труда Ивановской области» учителям по новым правилам

С 13 октября в департаменте социальной защиты населения Ивановской области начнут прием заявлений на присвоение почетного звания «Ветеран труда Ивановской области» для учителей в соответствии с новыми критериями: необходим лишь 25-летний стаж педагогической работы.
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