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ВОПРОС К ШАТАТЕЛЯМ

ВОПРОС К ШАТАТЕЛЯМ

У меня есть один вопрос к тем, кто организовывает акции устрашения в нашей стране. Вы с чего взяли, что мы испугаемся? Я не буду сейчас говорить за всех, хотя таких как я, в стране миллионы.

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Комментарии
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Наталья Котельникова
Точно и ёмко сказано! Я женщина, мне 65 лет и никто меня не запугает! Я дочь и внучка победителей в той войне и никому не позволю испугать меня, а таких как я - умножьте на 27 миллионов погибших на той страшной войне.
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5 час.
НК
Наталья Котельникова
Славься отечество моё в веках.
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5 час.
Лариса Галахова
Не запугать, если нужно вступлю в ряды .Чем я  могу помочь Родине?
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