В Аргентине из-за инфляции появятся купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо

Центральный банк Аргентины на фоне высокой инфляции выпустит банкноты на 20 и 50 тысяч песо. Об этом в интервью газете La Nacion заявил президент страны Хавьер Милей, назвав нынешнюю ситуацию с купюрами пыткой.
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