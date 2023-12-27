Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Аргентине из-за инфляции появятся купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо

В Аргентине из-за инфляции появятся купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо

Центральный банк Аргентины на фоне высокой инфляции выпустит банкноты на 20 и 50 тысяч песо. Об этом в интервью газете La Nacion заявил президент страны Хавьер Милей, назвав нынешнюю ситуацию с купюрами пыткой.

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