Ночью и утром 18 октября в Симферополе сохранится туман с видимостью 200–500 метров.Ночью и утром 18 октября в Симферополе сохранится туман с видимостью 200–500 метров, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.
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